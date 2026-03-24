Política

Laura Fernández alaba convenio para recibir hasta 25 deportados de Estados Unidos por semana: ‘Ninguno tendría antecedentes penales’

Presidenta electa aseguró que no aceptarán personas con antecedentes ni de algunas nacionalidades

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Por Aarón Sequeira
Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
Según Laura Fernández, presidenta electa, el convenio con Estados Unidos para recibir hasta 25 personas por semana, "solo en caso de ser necesario". (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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