Editorial

Editorial: La nueva carrera espacial no es por llegar a la Luna; es por quedarse

Jared Isaacman, actual administrador de la NASA, ha dicho que su objetivo es volver a la Luna y no dejar que nadie más se apodere de ella; ese nadie es China

EscucharEscuchar
Por La Nación
La histórica misión Artemis II permite ver la Luna desde un ángulo nunca antes presenciado. Astronautas describen diferencias que sorprenden a la ciencia.
La tripulación de la misión Artemis II, que orbita la Luna, está formada por cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover (NASA), la especialista Christina Koch (NASA) y el especialista Jeremy Hansen (CSA, Agencia Espacial Canadiense). (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialArtemis IILunacarrera espacial
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.