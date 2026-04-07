El Mundo

Desde la cara oculta de la Luna: Artemis II protagoniza uno de los mayores hitos espaciales del siglo

Astronautas estuvieron incomunicados 40 minutos con la NASA al pasar por detrás de la Luna

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Por AFP y Sebastián Sánchez
Esta captura de pantalla de una transmisión en vivo de la NASA muestra la nave espacial Orión acercándose a la Luna el 6 de abril de 2026.
Esta captura de pantalla de una transmisión en vivo de la NASA muestra la nave espacial Orión acercándose a la Luna el 6 de abril de 2026. (HANDOUT/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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