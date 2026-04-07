Desde la cara oculta de la Luna: Artemis II protagoniza uno de los mayores hitos espaciales del siglo

Esta captura de pantalla de una transmisión en vivo de la NASA muestra la nave espacial Orión acercándose a la Luna el 6 de abril de 2026.

Houston, Estados Unidos. Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA continúan el lunes con sus observaciones de la superficie de la Luna, incluida su cara oculta.

Durante cerca de 40 minutos, los tripulantes de Orión -Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen- estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra.

“Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros”, dijo la astronauta Christina Koch, en sus primeras declaraciones tras el corte de señal previsto durante el paso de la nave espacial por detrás de la Luna.

En las próximas horas, podrán ver un eclipse solar, mientras inicia su retorno a la Tierra, un recorrido que tomará cerca de cuatro días.

Más temprano el lunes, el equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. La misión superó en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia.

La Luna ahí se ve pequeñita, pero la tripulación la va a ver como ningún otro ser humano. (NASA/AFP)

“Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera”, dijo Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston.

Fue uno de los logros más destacados del viaje hasta ahora.

El astronauta Jeremy Hansen dijo que el momento estaba pensado “para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo”.

En su sobrevuelo, observan a la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, al ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

Victor Glover describió el “terminator”, la frontera de la Luna entre la noche y el día.

“Vaya... Ojalá tuviera algo más de tiempo para sentarme aquí y describir lo que estoy viendo”, dijo, antes de trazar un retrato vívido para los científicos que lo escuchaban desde la Tierra.

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

Regresar a la Tierra

El periodo de observación durante el sobrevuelo lunar continuará hasta aproximadamente las 7:20 p. m. hora Costa Rica.

Hacia el final de su sobrevuelo, los astronautas serán testigos de un eclipse solar, cuando el Sol quede detrás de la Luna.

La cápsula Orión está dando vueltas alrededor de la Luna antes de dar un giro en U y regresar a la Tierra en una llamada “trayectoria de retorno libre”, un viaje de vuelta que tomará unos cuatro días.

Al carácter histórico de la misión dirigida por Wiseman, la tripulación de Artemis II incluye varios hitos. Glover será la primera persona negra en volar alrededor de la Luna, Koch será la primera mujer y el canadiense Hansen, el primer no estadounidense.

La histórica misión Artemis II permite ver la Luna desde un ángulo nunca antes presenciado. Astronautas describen diferencias que sorprenden a la ciencia. (HANDOUT/AFP)

Homenajes lunares

La jornada laboral celeste del lunes incluyó un momento conmovedor cuando la tripulación propuso nombrar dos cráteres.

Uno en honor a su apodo para la nave espacial: “Integrity”.

El segundo fue “Carroll”, en honor de la difunta esposa del comandante de la misión. La mujer murió de cáncer.

“Es un punto brillante en la Luna”, dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. “Y nos gustaría llamarlo Carroll”.

Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio.

“Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias”, dijo Gibbons.

La NASA dijo que presentaría formalmente las propuestas de nombres a la Unión Astronómica Internacional, el organismo encargado de nombrar los cuerpos celestes y sus accidentes geográficos.