¿Cómo es la cara oculta de la Luna? Así es el misterioso paisaje que verá Artemis II

Este lunes 6 de abril, la humanidad vuelve a mirar de cerca uno de los mayores misterios del sistema solar. Los cuatro astronautas de la misión Artemis II se convertirán en los primeros ojos humanos en medio siglo en observar de forma directa la cara oculta de la Luna, un territorio que, a diferencia del que vemos cada noche, presenta un paisaje mucho más hostil y accidentado.

¿Cómo es realmente la cara oculta?

A diferencia de la cara visible, la cara oculta de la Luna es un terreno dominado por el caos geológico.

Según explicó a La Nación Erick Sánchez, vocero del Planetario de la Universidad de Costa Rica (UCR), este lado se caracteriza por una densidad de cráteres significativamente mayor.

“La cara oculta de la Luna tiene más impacto de meteoros que la cara visible, posiblemente se debe a que la Tierra funciona como una especie de escudo para la cara visible, entonces buena parte de los meteoros que caerían en la cara visible, caen en la Tierra y se queman”, explicó Sánchez.

Debido a esta exposición constante, el aspecto de esta zona es:

Más “golpeado”: Lleno de huecos y cicatrices de impactos antiguos.

Lleno de huecos y cicatrices de impactos antiguos. Sin manchas oscuras: No tiene las grandes zonas planas que vemos desde aquí.

No tiene las grandes zonas planas que vemos desde aquí. Parecido a Mercurio: Un terreno gris, montañoso y muy irregular.

Sin embargo, el hecho de que este lado sea “oculto” no es un misterio, sino que se debe a la física. Según la NASA, la Luna tarda el mismo tiempo en girar sobre su eje que en dar una vuelta alrededor de la Tierra y por eso siempre muestra la misma cara.

Vista de la cara visible de la Luna —la que siempre se observa desde la Tierra— captada desde la nave Orion durante el sobrevuelo de Artemis II. (NASA/NASA)

“Al igual que la Tierra, la Luna tiene un lado iluminado y un lado oscuro, que cambian a medida que rota. El Sol siempre ilumina la mitad de la Luna, mientras que la otra mitad permanece oscura”, explica la NASA.

Este fenómeno, llamado rotación sincrónica, es la razón por la cual los seres humanos solo conocieron esta zona a partir de 1959, gracias a las fotografías de la misión Luna 3.

Si bien, esto ya ha sido estudiado en ocasiones anteriores y fotografiado por dispositivos robóticos, esta es la primera ocasión que una tripulación pasará por la cara oculta de la Luna, ya que los astronautas de la misión Apolo también la sobrevolaron,pero estaban muy cerca para verla en su totalidad.

La visión de los astronautas

Los tripulantes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen observarán el relieve lunar desde una distancia de 7.000 kilómetros aproximadamente, es decir, la verán como un balón de fútbol con el brazo extendido.

“Eso sí, de la cara oculta van a ver, pues decirlo así, casi que solo la mitad, porque la Luna está en fase de casi cuarto menguante. Y entonces la mitad de la cara oculta va a estar oscurecida, va a estar a la sombra”, explicó.

La Luna ahí se ve pequeñita, pero la tripulación la va a ver como ningún otro ser humano. (NASA/AFP)

En esta ocasión, los astronautas han entrenado durante años para observar y describir las formaciones geológicas de la Luna de la manera más exacta posible. Con esta información, los científicos de la NASA esperan conocer nuevos datos sobre la composición de la Luna y su historia.

40 minutos sin comunicación

Uno de los momentos críticos de la exploración ocurrirá cuando la nave Orion se desplace detrás del disco lunar. Durante 40 minutos, la masa de la Luna bloqueará toda señal de radio con la Tierra.

En ese aislamiento total, los astronautas serán los únicos seres humanos en contacto visual con la cara más remota del satélite, antes de reaparecer y captar el histórico momento en que la Tierra vuelve a asomar tras el horizonte lunar.

La histórica misión Artemis II permite ver la Luna desde un ángulo nunca antes presenciado. Astronautas describen diferencias que sorprenden a la ciencia. (HANDOUT/AFP)

Una vez que la nave vuelva a tener línea directa con la Tierra, la comunicación se restablecerá sin inconvenientes, ya que se trata de un evento previsto y calculado con anticipación.

Uno de los momentos más esperados de la misión será la máxima aproximación a la Luna, que ocurrirá poco después de las 5:00 p. m., hora de Costa Rica.

El sobrevuelo durará cerca de siete horas, desde las 2:45 p. m., hora del este de Estados Unidos (alrededor de las 12:45 p. m. en Costa Rica) para terminar sobre las 9:20 p. m. (cerca de las 7:20 p. m. en Costa Rica).