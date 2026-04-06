Ciencia

¿Cómo es la cara oculta de la Luna? Así es el misterioso paisaje que verá Artemis II

Conozca cómo es la cara oculta de la Luna, el territorio que los astronautas de Artemis II verán por primera vez en 50 años.

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Por Yucsiany Salazar
La tripulación de la misión Artemis II observa por primera vez el lado oculto de la Luna.
La Tierra, desde donde se mire, es espectacular. (HANDOUT/AFP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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