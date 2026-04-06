El Mundo

Histórico: Artemis II vuela hoy alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años; así podrá verlo en vivo

La misión marcará hitos sin precedentes, desde la mayor distancia alcanzada por humanos hasta un eclipse solar visto desde el espacio, en una transmisión en vivo de la NASA

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Por AFP
La tripulación de la misión Artemis II observa por primera vez el lado oculto de la Luna.
La tripulación de Artemis II observará a la Luna como ningún otro ser humano. (NASA/AFP)







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