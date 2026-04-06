Histórico: Artemis II vuela hoy alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años; así podrá verlo en vivo

La tripulación de Artemis II observará a la Luna como ningún otro ser humano.

Washington, Estados Unidos. Este lunes 6 de abril, la misión Artemis II marcará un nuevo capítulo en la exploración espacial con el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. La misión incluirá hitos sin precedentes, como la mayor distancia alcanzada por humanos y la observación de un eclipse solar desde el espacio, todo en una transmisión en vivo de la NASA.

Transmisión en vivo

El sobrevuelo durará cerca de siete horas, desde las 2:45 p. m., hora del este de Estados Unidos (alrededor de las 12:45 p. m. en Costa Rica) para terminar sobre las 9:20 p. m. (cerca de las 7:20 p. m. en Costa Rica).

La NASA transmitirá el sobrevuelo en su página web, así como en YouTube, Amazon y Netflix, con comentarios tanto de astronautas a bordo de la nave espacial como de expertos en el centro de Control de Misión en Houston, Texas.

Dada la distancia, la NASA advirtió que la calidad del video en la transmisión en vivo puede ser deficiente en algunos momentos.

Astronautas captaron la imagen de la luna donde se puede ver la cuenca Oriental en el borde derecho del disco lunar. (NASA/NASA)

Silencio absoluto

Habrá un período de unos 40 minutos durante los que la comunicación con Artemis II será nula, mientras los astronautas pasan por la cara oculta de la Luna.

“Será emocionante, de una manera algo aterradora”, dijo a la AFP Derek Buzasi, profesor de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Chicago.

Esta impresionante imagen de la Tierra fue tomada por el astronauta Reid Wiseman. (Reid Wiseman/NASA)

Hitos históricos

Por primera vez una mujer, Christina Koch; un hombre afrodescendiente, Victor Glover, y un astronauta no estadounidense, Jeremy Hansen, alcanzarán a la Luna.

Hasta ahora, solo los astronautas de las misiones Apolo han alcanzado el satélite, entre 1968 y 1972.

Poco después de iniciar el sobrevuelo, la tripulación de Artemis II también estará a la mayor distancia de la Tierra alcanzada por cualquier humano: 406.772 kilómetros.

Así, superará por 6.600 kilómetros el récord del Apolo 13.

Las imágenes fueron difundidas por la NASA en su sitio oficial. (NASA/NASA)

Como un balón de baloncesto

Los vuelos de las misiones Apolo llegaron a realizar sobrevuelos a unos 110 kilómetros sobre la superficie lunar, pero la tripulación de Artemis II estará a 6.500 kilómetros de distancia en el punto más cercano.

La nave seguirá una cuidadosa trayectoria para dar una vuelta alrededor de la Luna sin entrar en su órbita.

Esa distancia permitirá a los astronautas ver completa la superficie de la Luna, incluidas regiones cerca a sus dos polos.

Verán el satélite “más o menos del tamaño de un balón de baloncesto sostenido con el brazo extendido”, explicó a la AFP Noah Petro, director del laboratorio de geología planetaria de la NASA.

Cuatro astronautas despegaron a bordo de un enorme cohete de la NASA el 1 de abril en un esperado viaje alrededor de la Luna, el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años. (REID WISEMAN/NASA/AFP)

La cara oculta de la Luna

El sobrevuelo pasará por la cara oculta de la Luna. Los astronautas de la misión Apolo también la sobrevolaron, pero estaban muy cerca para verla en su totalidad.

La tripulación actual podrá ver regiones que hasta ahora solo han sido captadas por dispositivos robóticos de imagen.

Los astronautas han entrenado durante años para observar y describir las formaciones geológicas de la Luna de la manera más exacta posible. Con esta información, los científicos de la NASA esperan conocer nuevos datos sobre la composición de la Luna y su historia.

Eclipse solar

Hacia el final del sobrevuelo, los astronautas experimentarán un fenómeno extraño: un eclipse solar.

Durante unos 53 minutos, su nave estará perfectamente alineada con la Luna y el Sol, lo que hará que la estrella desaparezca de la vista.

Tendrán entonces la oportunidad de estudiar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, que se volverá visible como una especie de halo luminoso.

También estarán atentos a posibles destellos de luz causados ​​por meteoritos que choquen contra la superficie lunar.

Las imágenes fueron difundidas por la NASA en su sitio oficial. (NASA/NASA)

El ‘amanecer de la Tierra’

En un momento, los astronautas podrán ver a la Tierra desaparecer y reaparecer detrás de la Luna.

Su posición les permitiría recrear el famoso “amanecer de la Tierra” fotografiado por la misión del Apolo 8 en 1968.

El astronauta William Anders capturó el brillante azul de la Tierra contra la inmensa oscuridad del espacio, con la superficie monocromática y llena de cráteres de la Luna en primer plano.