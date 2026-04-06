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Misión Artemis II entra en fase decisiva rumbo a la Luna: así se escucha a la tripulación desde el espacio

La nave Orion aprovecha la gravedad lunar para un sobrevuelo histórico con astronautas rumbo al regreso humano al satélite en la misión Artemis II

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Por AFP
Las imágenes fueron difundidas por la NASA en su sitio oficial.
Astronautas de la misión Artemis II de la NASA observarán la superficie lunar desde la cápsula Orion en un histórico sobrevuelo tripulado. (NASA/NASA)







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