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Misión Artemis II vislumbra el ‘gran cañón’ de la Luna antes de histórico sobrevuelo lunar

Desde el espacio profundo, la tripulación de Artemis II reporta avances clave en su travesía hacia la Luna, incluyendo la observación de formaciones nunca vistas por el ser humano.

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Por AFP
Astronautas captaron la imagen de la luna donde se puede ver la cuenca Oriental en el borde derecho del disco lunar.
Astronautas captaron la imagen de la luna donde se puede ver la cuenca Oriental en el borde derecho del disco lunar. (NASA/NASA)







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