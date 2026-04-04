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Artemis II: ¿Por qué la Tierra aparece con un borde brillante en las fotos? Esto explica la NASA

El borde brillante de la Tierra en las fotos del astronauta Reid Wiseman dejó desconcertados a muchos curiosos por querer saber el origen de este.

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Por El Universal / México / GDA
En esta imagen de la Tierra tomada por la tripulación de Artemis II, se ven las luces eléctricas de la actividad humana. En la parte inferior derecha, se ilumina el borde del planeta.
En esta imagen de la Tierra tomada por la tripulación de Artemis II, se ven las luces eléctricas de la actividad humana. En la parte inferior derecha, se ilumina el borde del planeta. (NASA/NASA)







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