Artemis II: ¿Por qué la Tierra aparece con un borde brillante en las fotos? Esto explica la NASA

En esta imagen de la Tierra tomada por la tripulación de Artemis II, se ven las luces eléctricas de la actividad humana. En la parte inferior derecha, se ilumina el borde del planeta.

Un día después del despegue de la misión Artemis II a la Luna, la NASA publicó dos fotografías de la Tierra tomadas por la tripulación de la nave Orión y que permiten compararlas con las capturadas por el Apolo 17.

Después de medio siglo, los humanos volverán a orbitar la Luna y será la tripulación de esta misión la que estará más lejos de la Tierra en la historia de la carrera espacial.

El 6 de abril, la tripulación estará a más de 400.000 kilómetros de la Tierra y superará al Apolo 13, la misión tripulada que había llegado más lejos hasta ahora.

La vista que tienen de la Tierra los astronautas del Artemis II es impresionante. AFP (REID WISEMAN/NASA/AFP)

Con estas fotografías, la NASA envió un mensaje de unión y reconciliación: “Un recordatorio de que, sin importar cuán lejos lleguemos, seguimos siendo un solo mundo observando, manteniendo la esperanza y aspirando a llegar más alto”.

En ellas se puede observar la Tierra desde las ventanas de la nave Orión y varias tomas completas del planeta donde se puede observar la atmósfera, el mar y una parte de suelo habitado con luces artificiales de las ciudades.

El autor de estas fotografías sería Reid Wiseman, el comandante de la misión y quien hizo dos fotografías muy parecidas, una de noche y otra que, al parecer, sería de día.

La nave espacial Orión ofrece un espacio habitable reducido donde los astronautas deben gestionar su vida diaria durante la misión Artemis. AFP (HANDOUT/AFP)

Principalmente en redes sociales, varios usuarios se percataron de que las dos fotografías mencionadas anteriormente eran prácticamente iguales, lo que sería ilógico por la rotación de la Tierra y porque supuestamente una estaría tomada de noche y otra de día.

Además, el borde brillante de la Tierra dejó desconcertados a muchos curiosos por querer saber el origen de este.

Tras un despegue histórico y maniobras críticas, los astronautas de Artemis II capturan las primeras imágenes de la Tierra desde la nave Orión, ofreciendo un retrato impresionante de nuestro planeta desde el espacio profundo. (NASA/AFP)

¿Qué dice la NASA sobre borde brillante de la Tierra?

Según detalló la agencia espacial en un comunicado por sus redes sociales, las dos imágenes están capturadas con solo minutos de diferencia, al parecer, la configuración de la cámara fue lo determinante en la similitud de las fotografías.

“Estas dos imágenes fueron tomadas por Reid Wiseman con solo minutos de diferencia. La marcada diferencia se debe a la configuración de la cámara. En la primera, una velocidad de obturación más lenta permitió la entrada de mucha más luz de la Tierra, mientras que la velocidad de obturación más rápida en la segunda resalta el brillo nocturno de nuestro planeta", se puede leer en la publicación de X.

Otra duda que respondió la NASA fue sobre el borde iluminado de la Tierra: “Incluso en la oscuridad, brillamos.

La nave Orión ofrece una vista inédita de la Tierra mientras los astronautas de Artemis II completan la ignición translunar, iniciando el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de medio siglo. (REID WISEMAN/NASA/AFP)

En esta imagen de la Tierra tomada por la tripulación de Artemis II, podemos ver las luces eléctricas de la actividad humana. En la parte inferior derecha, la luz del sol ilumina el borde del planeta". Al parecer, ese brillo sería ocasionado por la luz que rebota del Sol en la parte nocturna de la Tierra.

La Tierra se revela desde la Orión mientras la tripulación de Artemis II inicia su histórico viaje lunar, el primero con humanos en más de 50 años. (REID WISEMAN/NASA/AFP)

Siguiendo ese hilo en X, la agencia publicó una foto en la que se ve media circunferencia de la Tierra iluminada por el Sol y la parte oscura perdiéndose en el espacio: “En esta imagen, también tomada desde la cápsula Orión, vemos la línea divisoria entre el día y la noche, conocida como el terminador, que atraviesa la Tierra. Ya sea despiertos o soñando, todos estamos juntos en este planeta“, añadió en el post.

Se espera que en los próximos días se conozcan más fotografías sobre este viaje espacial sin precedentes.