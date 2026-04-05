Ciencia

‘No es la Luna que estoy acostumbrada a ver’: astronauta de misión Artemis II describe el lado oculto lunar

Desde la cápsula Orion, la tripulación de Artemis II observa una Luna diferente. La experiencia revela detalles que no se aprecian desde la Tierra

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Por O Globo / Brasil / GDA
La histórica misión Artemis II permite ver la Luna desde un ángulo nunca antes presenciado. Astronautas describen diferencias que sorprenden a la ciencia.
La histórica misión Artemis II permite ver la Luna desde un ángulo nunca antes presenciado. Astronautas describen diferencias que sorprenden a la ciencia. (HANDOUT/AFP)







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