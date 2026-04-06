Vea aquí la transmisión en vivo del histórico sobrevuelo a la Luna: astronautas de Artemis II llegan a la órbita lunar este lunes 6 de abril

La tripulación de Artemis II captura la Luna desde la nave Orion antes de dormir en el día 5 de la misión, cuando la gravedad lunar ya supera a la terrestre y anticipa el sobrevuelo previsto para este 6 de abril.

Llegó el día, pero ¿dónde ver en vivo el sobrevuelo lunar? La misión Artemis II entra este lunes 6 de abril en su momento más esperado. La cobertura en vivo inicia a las 11 a.m. (hora de Costa Rica) y se extenderá hasta las 7:45 p.m.

La transmisión no se limita a los canales oficiales. Por primera vez, la NASA amplía su distribución hacia plataformas comerciales de streaming.

¿Cómo verlo de forma gratis?

Asimismo, podrá observarse a través de NASA+ y NASA TV.

¿Cuáles plataformas de streaming lo incluirán en su servicio?

Netflix (primera vez que transmite un evento espacial en vivo)

Amazon Prime Video

Apple TV

Hulu

HBO Max

Roku

La agencia anticipa variaciones en la calidad de imagen debido a la distancia y las limitaciones de comunicación en espacio profundo.

Horario clave de hoy: lo que ocurrirá durante el sobrevuelo

El sexto día de vuelo concentra los eventos científicos más importantes de la misión:

11:30 p.m. (hora de CR) : briefing entre tripulación y control de misión

: entre tripulación y control de misión 11:56 p.m. (hora de CR) : se rompe el récord de distancia humana desde la Tierra (supera a Apollo 13)

: se rompe el récord de distancia humana desde la Tierra (supera a Apollo 13) 12:45 p.m. (hora de CR) : inicia la observación lunar (durará cerca de 7 horas)

: inicia la observación lunar (durará cerca de 7 horas) 4:44 p.m. (hora de CR) : pérdida de señal al pasar detrás de la Luna

: pérdida de señal al pasar detrás de la Luna 5:02 p.m. (hora de CR) : punto más cercano a la Luna (unos 6.550 km)

: punto más cercano a la Luna (unos 6.550 km) 5:07 p.m. (hora de CR) : máxima distancia desde la Tierra

: máxima distancia desde la Tierra 5:25 p.m. (hora de CR) : regreso de la señal y “Earthrise”

: regreso de la señal y “Earthrise” 6:35 – 7:32 p.m. (hora de CR) : eclipse solar visto desde la nave

: eclipse solar visto desde la nave 7:20 p.m. (hora de CR): cierre de observaciones

Durante este periodo, la nave Orion orbitará el lado oculto de la Luna. La tripulación documentará imágenes y observaciones en tiempo real, aunque habrá un apagón de comunicaciones de hasta 40 minutos.

¿Qué hace distinto este día?

El sobrevuelo marca el punto más lejano al que han viajado humanos. La misión podría superar los 252.000 millas desde la Tierra, un récord que no se movía desde 1970.

También es el primer acercamiento humano a la Luna desde Apollo 17.

La observación dependerá de un factor no controlado: la luz solar sobre la superficie lunar. Las condiciones pueden cambiar la visibilidad de cráteres, relieves y tonalidades.

¿Qué sigue después del día 6?

Tras el sobrevuelo, la misión entra en su fase de retorno: