Ciencia

Vea aquí la transmisión en vivo del histórico sobrevuelo a la Luna: astronautas de Artemis II llegan a la órbita lunar este lunes 6 de abril

La misión de la NASA alcanza su punto clave hoy con transmisión en múltiples plataformas, incluido streaming comercial

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Por Jailine González Gómez
La tripulación de Artemis II captura la Luna desde la nave Orion antes de dormir en el día 5 de la misión, cuando la gravedad lunar ya supera a la terrestre y anticipa el sobrevuelo previsto para este 6 de abril.
La tripulación de Artemis II captura la Luna desde la nave Orion antes de dormir en el día 5 de la misión, cuando la gravedad lunar ya supera a la terrestre y anticipa el sobrevuelo previsto para este 6 de abril. (NASA/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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