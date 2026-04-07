Artemis II capta el ‘Earthset’, cráteres inéditos y un eclipse solar en histórico sobrevuelo lunar: vea aquí las fotos

Vista de la cara visible de la Luna —la que siempre se observa desde la Tierra— captada desde la nave Orion durante el sobrevuelo de Artemis II.

El 6 de abril marcó el punto más relevante de la misión Artemis II: un sobrevuelo lunar de siete horas que combinó hitos técnicos, récords de distancia y una serie de imágenes que no se registraban desde la era Apolo.

La tripulación no solo se convirtió en la que más lejos ha viajado de la Tierra —405.000 kilómetros—, sino que documentó fenómenos clave para la ciencia lunar y solar. Entre ellos, un “Earthset” (momento en que la Tierra se oculta bajo el horizonte de otro cuerpo celeste), nuevas observaciones geológicas y un eclipse solar visto desde la órbita lunar.

A continuación, las imágenes más relevantes del día.

El ‘Earthset’ desde la órbita lunar

Qué muestra: La Tierra descendiendo sobre el horizonte lunar, vista desde la nave Orion.

Descripción: La imagen captura el momento en que la Tierra “se oculta” detrás de la superficie lunar. El planeta aparece como un disco azul tenue con nubes visibles sobre Oceanía, mientras el primer plano revela el cráter Ohm, con bordes escalonados y picos centrales formados por antiguos impactos.

Por qué importa: El fenómeno —opuesto al conocido “Earthrise”— permite comparar iluminación, atmósfera y percepción visual desde el espacio profundo. Además, remite directamente a la icónica imagen tomada durante Apollo 8, reforzando el vínculo entre ambas eras de exploración.

La Tierra se oculta tras el horizonte lunar en un “Earthset” captado por la tripulación de Artemis II, durante su paso por la cara oculta de la Luna el 6 de abril de 2026. (NASA/NASA)

Cráteres propuestos como ‘Integrity’ y ‘Carroll’

Qué muestra: El sistema de anillos del Orientale Basin y dos cráteres que la tripulación propuso nombrar.

Descripción: La imagen presenta uno de los cráteres de impacto mejor conservados de la Luna. Sus anillos concéntricos evidencian la energía del impacto original. Cerca del borde, se identifican dos cráteres más pequeños: “Integrity” y “Carroll”, nombres sugeridos por la tripulación.

El contraste entre el lado cercano —más liso— y el lado oculto —más irregular y craterizado— es visible en la transición de luz.

Por qué importa: Estas observaciones aportan datos sobre la formación de grandes impactos y la evolución geológica lunar. También muestran cómo la tripulación participa activamente en la identificación de estructuras, un rol que combina exploración humana y análisis científico en tiempo real.

El cráter Orientale y sus anillos concéntricos quedan registrados en detalle por Artemis II; en la imagen destacan dos formaciones que la tripulación propuso nombrar “Integrity” y “Carroll”. (NASA/NASA)

Un eclipse solar visto desde la Luna

Qué muestra: El momento en que la Luna bloquea al Sol, revelando la corona solar.

Descripción: La imagen corresponde a la fase de totalidad del eclipse observado desde la nave. El Sol queda oculto por el disco lunar, mientras la corona —la capa externa de la estrella— se extiende como un halo luminoso.

Durante este periodo, la tripulación reportó además destellos en la superficie lunar causados por impactos de meteoritos.

Por qué importa: Observar la corona desde esta perspectiva ofrece condiciones únicas, sin la interferencia atmosférica terrestre. Los destellos detectados también aportan información sobre riesgos en la superficie lunar, relevante para futuras misiones tripuladas.