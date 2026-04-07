Ciencia

Artemis II capta el ‘Earthset’, cráteres inéditos y un eclipse solar en histórico sobrevuelo lunar: vea aquí las fotos

La misión registró imágenes clave del lado oculto de la Luna y fenómenos nunca vistos desde una nave tripulada

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Por Jailine González Gómez
Vista de la cara visible de la Luna —la que siempre se observa desde la Tierra— captada desde la nave Orion durante el sobrevuelo de Artemis II.
Vista de la cara visible de la Luna —la que siempre se observa desde la Tierra— captada desde la nave Orion durante el sobrevuelo de Artemis II. (NASA/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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