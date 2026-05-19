Editorial

Editorial: La nota positiva que dejan las primeras semanas del nuevo Congreso

Después de años de medir la política por gritos, vetos y amenazas, no es menor que fracciones distintas logren sentarse, negociar textos, ajustar proyectos y producir resultados concretos

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Por La Nación
En la imagen, el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, conversa con los líderes de las bancadas de oposición: Abril Gordienko (PUSC); Claudia Dobles (CAC); José María Villalta (FA); y Álvaro Ramírez (FA).
El apoyo de la oposición en proyectos país no debe interpretarse como adhesión, subordinación ni cheque en blanco. Es una colaboración condicionada por el interés público. En la imagen, el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, conversa con los líderes de las bancadas de oposición: Abril Gordienko (PUSC), Claudia Dobles (CAC), José María Villalta (FA) y Álvaro Ramírez (PLN). (Cristian Mora /La Nación)







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