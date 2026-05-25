Editorial

Editorial: La matemática cruel de los comedores escolares

Se distribuye el sacrificio de forma inversamente proporcional a la capacidad de soportarlo, y nadie en el Ministerio de Hacienda tiene que mirar a los ojos al niño que se quedó sin almuerzo

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Por La Nación
Niño almuerza en comedor escolar
El Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y Adolescente exige a los comedores cumplir un menú nutricional oficial. El mismo Estado que impone ese menú obliga a los centros educativos a comprar sus insumos al CNP, cuyos precios en varios productos superan los del mercado abierto. (Jorge Navarro para La Nación)







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