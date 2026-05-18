Economía

‘El subsidio diario por niño son ¢350′: escuela capitalina lucha por sostener comedor ante recortes de gobierno

¿Puede un niño alimentarse con ¢350? Ante el recorte de ¢12.000 millones del Fodesaf a comedores escolares, ‘La Nación’ visitó una escuela capitalina donde reconocieron que el subsidio por estudiante no alcanza.

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Por Arianna Villalobos Solís
Un comedor escolar de una escuela en el centro de San José narró a 'La Nación' cómo debieron sustituir los almuerzos por meriendas. Hoy en día, el centro dispone de solo ¢350 diarios por alumno, menos de lo que vale una manzana en algunos supermercados. (Imagen con fines ilustrativos) (albert marin)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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