Editorial

Editorial: La hoja de ruta contra el lavado de activos que Costa Rica no puede ignorar

Ejecutar esta agenda no garantiza eliminar el lavado de activos, pero sí envía un mensaje inequívoco de que Costa Rica no está dispuesta a ser utilizada como plataforma de legitimación de capitales ilícitos

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Por La Nación
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La Evaluación Nacional de Riesgos identificó como factor de riesgo la elevada cantidad de dinero en efectivo en circulación, particularmente en moneda extranjera. (Shutterstock/Shutterstock)







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