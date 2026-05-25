Economía

Costa Rica enfrenta seis riesgos de lavado de dinero, según informe contratado por Sugef

Estudio señala que uno de esos riesgos tiene una calificación “muy alta”, cuatro fueron catalogados como “altos” y uno como “moderado”

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Uno de los riesgos identificados es el elevado movimiento y uso de efectivo en divisas. (Shutterstock/Shutterstock)







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Lavado de activosSugefEvaluación Nacional de Riesgos
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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