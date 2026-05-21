Economía

Elevado flujo de dólares en efectivo podría estar vinculado con actividades ilícitas, señala informe contratado por Sugef

El señalamiento forma parte de un informe contratado por la Sugef para identificar las vulnerabilidades del país hacia el lavado de dinero

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
....
Uno de los riesgos generales que identificó el informe encargado por la Sugef fue la "elevada" cantidad de dinero en efectivo en uso y en circulación en moneda extranjera. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DólaresMoneda extranjeraEfectivoSugefBilletes
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.