Economía

Empresas de remesas tienen el nivel más alto de riesgo de ser utilizadas para lavado, según informe contratado por Sugef

Costa Rica es receptor neto de remesas, es decir, recibe más fondos de los que envía al exterior

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Empresas de remesas presentan dificultad en conocer el origen de los fondos y la identificación de los clientes que remiten dinero a Costa Rica, dice informe. (Shutterstock/Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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