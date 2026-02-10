Editorial

Editorial: La carta que invita a la presidenta electa a redefinir la relación entre poderes del Estado

En su carta a doña Laura, el fiscal Carlo Díaz afirma que los desafíos que hoy enfrenta Costa Rica exigen madurez institucional, diálogo respetuoso y una visión compartida de país. Confiamos en que la presidenta electa entenderá muy bien lo catastrófico que sería, para su gobierno y el país, mantener la crispación y las pugnas paralizantes por cuatro años más

Laura Fernández, presidenta electa, y Carlo Díaz, fiscal general
Laura Fernández, presidenta electa, y Carlo Díaz, fiscal general. (Archivo LN/Archivo LN)







