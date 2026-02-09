Foros

Por qué digo que la carta del fiscal Carlo Díaz a la presidenta electa no fue ‘pidiendo cacao’

Quienes hemos visto de cerca el trabajo del fiscal general creemos que el objetivo de la misiva es lograr que, por fin, el Ejecutivo entienda que sin el Poder Judicial es imposible luchar contra un enemigo que cada vez se hace más fuerte

Por Christian Montero
El fiscal general hizo pública este jueves, una carta que envió a la presidenta electa, Laura Fernández.
El jueves pasado, el fiscal general hizo pública una carta que envió a la presidenta electa, Laura Fernández. (Foto: La Naci/Foto: La Nación)







