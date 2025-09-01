Editorial

Editorial: La arremetida de Trump contra la independencia de su banco central

Ha quedado demostrado que Donald Trump no cesará en su embestida para plegar la Fed a sus designios, lo cual tendrá inevitables consecuencias globales. Su insistencia en injustificadas reducciones en las tasas de intereses implicará mayor inestabilidad financiera e inflación

Por La Nación
Donald Trump y Lisa Cook
Lisa Cook, directiva de la Reserva Federal, fue despedida por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (SAUL LOEB ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







