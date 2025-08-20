Economía

Mayoría de los funcionarios de la Fed concluyeron que los riesgos inflacionarios superan a los del empleo

El banco central estadounidense aplica su política monetaria basado en dos objetivos concurrentes: una inflación de cerca del 2% a largo plazo y una economía con pleno empleo.

EscucharEscuchar
Por AFP

La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos concluyeron que los riesgos inflacionarios superan a los del empleo, según las actas de una reciente reunión, que mostraron división en el banco central sobre los efectos de los aranceles de Donald Trump.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Reserva FederalFedInflaciónEmpleoEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.