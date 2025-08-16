Economía

Tipo de cambio tiene reacción ajena a diferencia entre tasas de referencia en dólares y colones

Banco Central redujo su tasa de política monetaria en 50 puntos; mientras que la Fed la mantiene sin cambios desde diciembre

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) redujo su tasa de política monetaria (TPM) en 50 puntos base (p. b.), situándola en un 3,75% desde el 4% en que se estaba desde octubre del año pasado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TPMFEDTasas de interésDólaresColones
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.