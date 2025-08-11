Economía

Trump anuncia que Nvidia deberá pagar a Estados Unidos por sus ventas en China

Nvidia no puede enviar sus chips más innovadores a China debido a restricciones impuestas por Washington

Por AFP

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes reportes que el gigante de los semiconductores Nvidia pagará a Estados Unidos el 15% de sus ingresos por ventas de ciertos chips de inteligencia artificial a China.








