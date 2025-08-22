Economía

Presidente de la Fed abre la puerta a un recorte de tasas en Estados Unidos

Jerome Powell reconoció que la incertidumbre económica es creciente y advirtió sobre el riesgo de una inflación persistente si no se toman medidas.

Por AFP

Washington. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, dejó abierta la posibilidad de recortar las tasas de interés, aunque advirtió que los riesgos de una mayor inflación y un debilitamiento del mercado laboral están generando una situación compleja.








