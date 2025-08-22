Presidente de la Fed abre la puerta a un recorte de tasas en Estados Unidos

Washington. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, dejó abierta la posibilidad de recortar las tasas de interés, aunque advirtió que los riesgos de una mayor inflación y un debilitamiento del mercado laboral están generando una situación compleja.
“Los riesgos a la baja para el empleo están aumentando”, dijo Powell durante el Simposio de Política Económica de Jackson Hole.
“Si bien el mercado laboral parece estar en equilibrio, se trata de un equilibrio curioso que resulta de una marcada desaceleración tanto de la oferta como de la demanda de trabajadores”, señaló el director del banco central en su discurso.
Powell ha venido fustigando la política económica del gobierno de Donald Trump en varios planos.
“Los efectos de los aranceles en los precios al consumidor ya son claramente visibles” y podrían ser aún más graves en los próximos meses, dijo en su discurso.
