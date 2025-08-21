Economía

Lisa Cook se niega a renunciar a la Fed tras señalamientos por presunta falsificación de documentos bancarios

El presidente Donald Trump pidió el 20 de agosto la renuncia de Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed)

Por Europa Press

La miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, aseguró que no piensa dimitir después de que el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, instara a la Justicia a que la investigara por maniobrar, supuestamente, para obtener hipotecas en condiciones ventajosas.








