Economía

Donald Trump pide la renuncia de Lisa Cook, directiva de la Fed

Una renuncia de Cook permitiría a Trump reforzar su control sobre la Fed al disponer de dos asientos para renovar y así presionar para que el banco central reduzca sus tasas más rápidamente

EscucharEscuchar
Por AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este miércoles 20 de agosto a través de un mensaje en su red Truth Social la renuncia de Lisa Cook, una de las responsables de la Reserva Federal (Fed).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpLisa CookFedReserva Federal
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.