Trump ordena despido de una directiva de la Fed por presunto fraude hipotecario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó el despido de Lisa Cook, directiva de la Reserva Federal

Washington. El presidente Donald Trump ordenó el lunes el despido de Lisa Cook, una directiva de la Reserva Federal (Fed), al acusarla de fraude hipotecario, lo que aumenta la presión sobre el banco central estadounidense.

Con base a la Ley de la Reserva Federal, Trump escribió en una misiva dirigida a Cook: “He determinado que hay suficientes causas para retirarla de su puesto”. Cook rechazó que el presidente tenga la autoridad para destituirla, ya que no existe causa para ello.

“No voy a renunciar”, avisó en un comunicado divulgado por su abogado, Abbe Lowell. “Continuaré cumpliendo con mis obligaciones para ayudar a la economía estadounidense”. Cook había dicho a principios de mes a AFP que no tenía intención de dejarse “intimidar” para renunciar al cargo.

“El presidente Trump dijo despedirme ‘con causa justificada’ cuando no existe causa legal alguna y no tiene autoridad para hacerlo”, añadió. Lowell se comprometió a “tomar todas las medidas necesarias para evitar el intento de Trump de actuar ilegalmente”.

En Estados Unidos, el presidente está generalmente limitado en sus capacidades para deponer a funcionarios del banco central. Una orden de la Corte Suprema sugirió recientemente que los miembros de la Fed solo pueden ser destituidos por una “causa” justificada, lo que puede interpretarse como haber cometido una infracción.

El mandatario republicano apuntó a una denuncia penal, fechada el 15 de agosto, del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), un aliado de Trump, ante el fiscal general de Estados Unidos para anunciar que Cook sería despedida.

La denuncia, según Trump, arrojó “razón suficiente” para creer que Cook pudo haber hecho “declaraciones falsas” en uno o más créditos hipotecarios. La Fed no respondió de inmediato a las preguntas sobre el anuncio de Trump.

Una de las presuntas declaraciones falsas era que Cook había declarado poseer dos residencias principales, una en Michigan y otra en Georgia. Cook no ha sido acusada de ningún delito y las presuntas declaraciones falsas ocurrieron antes de que ocupara su cargo actual.

En su carta del lunes, Trump dijo: “Como mínimo, la conducta en cuestión exhibe el tipo de negligencia grave en transacciones financieras que pone en duda su competencia y confiabilidad como regulador financiero”.

La decisión de Trump de destituir a Cook, la primera mujer afroestadounidense en formar parte de la junta directiva del banco central, probablemente desencadenará una batalla legal. Es posible que se le permita permanecer en su cargo durante este periodo.

En los tribunales

La senadora Elizabeth Warren, máxima representante demócrata en la Comisión Bancaria del Senado, calificó la medida de Trump como “una toma de poder autoritaria que viola flagrantemente la Ley de la Reserva Federal”. “Debe ser revocada en los tribunales”, agregó en un comunicado.

Trump ha aumentado la presión sobre la Fed este año y ha criticado repetidamente a su presidente, Jerome Powell, por no bajar las tasas de interés antes, pese a los datos favorables sobre la inflación.

Los responsables de la política monetaria de la Fed han sido cautelosos al recortar las tasas, mientras monitorean los efectos de los aranceles de Trump sobre los precios. Trump no ha ocultado su desprecio por Powell, a quien ha tildado de “imbécil”.

Cook asumió el cargo de gobernadora de la Reserva Federal en mayo de 2022 y fue reelegida para la junta en setiembre de 2023. Prestó juramento ese mismo mes para un mandato que finaliza en 2038. Anteriormente, formó parte del Consejo de Asesores Económicos del expresidente Barack Obama.