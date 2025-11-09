Editorial

Editorial: Inseguridad ciudadana, el reclamo que marca la campaña electoral

Las recientes encuestas de CIEP-UCR e Idespo-UNA revelan que la inseguridad ciudadana es el problema que más preocupa a la población. Los aspirantes a la presidencia deben decir con claridad a los ciudadanos cómo pretenden afrontar este flagelo

Por La Nación
Oficiales de Fuerza Pública aseguraron la escena donde esta madrugada murieron dos personas y otras resultaron heridas en una balacera en Desamparados. Fotografía:
Escenas como esta se han vuelto comunes en todo el país. Oficiales de la Fuerza Pública acuden a resguardar la escena tras la muerte de personas en repentinas balaceras. (Keyna Calderón/Cortesía)







