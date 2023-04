Improvisación se trae abajo el plan para enviar más policías a la calle

Rodrigo Chaves a policías en Sagrada Familia: 'Voy a pedir cuentas sobre eso (la idea del 6x4) y que me digan la lógica, porque digamos que yo no lo entendía bien, en el sentido de que había acuerdos".

Apenas 48 horas después de que el Gobierno anunciara un ambicioso plan para tener a 9.500 policías al día en las calles, como parte de un operativo para enfrentar durante seis meses la ola de homicidios en el país, el presidente Rodrigo Chaves tuvo que dar marcha atrás.

El plan exigía cambiar los horarios de trabajo de los 12.000 efectivos de la Fuerza Pública, al pasar de roles de seis días trabajados y seis libres (6x6), a bloques de 6x4, con dos días menos de descanso. La reacción de los agentes no se hizo esperar, y en pocas horas se lanzaron a protestar en las calles en oposición a una directriz que no fue negociada.

En una visita a la delegación de la Fuerza Pública en Sagrada Familia, el mandatario les dijo a los policías: “Lo de la 6x4 me voy a ir de aquí a grabarle un video a toda la Fuerza Pública de Costa Rica, de que eso está en el congelador. Antes de que siquiera se vuelva a mencionar, yo voy a pedir cuentas sobre eso y que me digan la lógica, porque digamos que yo no lo entendía bien, en el sentido de que había acuerdos.

“Entonces, vamos a ver, por ahora váyanse tranquilos que eso no va a entrar en funcionamiento”, manifestó Chaves en esa delegación al sur de la capital.

“Vamos a pensar en volver a la mesa de diseño, de una manera más consensuada. Hay que consensuarlo, tal vez hay alguna gente que quiera ganar horas extra, tal vez haya la posibilidad de relocalizar gente, tal vez haya gente que quiera trabajar en roles de ocho horas por día y descansar dos a la semana, pero no los vamos a obligar”, continuó.

Apenas el miércoles, desde la plaza de la Democracia, atestada de policías, niños de escuela y otros funcionarios públicos, el mandatario y su ministro de Seguridad, Jorge Torres, habían anunciado el plan Costa Rica Segura, con el que pretende ponerle freno a la escalada criminal, que amenaza con elevar a 800 el número de homicidios del año, una cifra histórica.

La estrategia contempla otros componentes como un presupuesto extraordinario para contratar a más policías, disponer de fondos del Instituto Costarricense contra Drogas (ICD) para compra de patrullas y un combo de proyectos de ley para endurecer los requisitos de importación de municiones, modificar quiénes pueden portar tobilleras de monitoreo electrónico, e incluso deportar a costarricenses que comentan delitos de crimen organizado o narcotráfico en otros países.

Jorge Torres promovió la idea de que Costa Rica Segura tendría como pilar una mayor presencia policial en las calles. “Costarricenses hoy estoy acá para dar la cara frente a ustedes, decirles que sí estamos trabajando. A partir de mañana (jueves) Costa Rica tendrá hasta 9.500 policías más en la calle, como una medida excepcional por un espacio de seis meses”, aseveró el miércoles.

Lo que no dijo el ministro es que el ajuste en la jornada no significaba pago de horas extra, ni alza en el salario, y tampoco fue negociado o avalado por los sindicatos del gremio. Así lo confirmaron voceros del Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (Siteco) y de la Unión Nacional de Policías.

Este viernes, cuando se suponía que el nuevo rol ya había entrado en vigor, el jerarca reconoció que la circular que ordenaba el cambio en los horarios ni siquiera estaba firmada, es decir, nunca hubo 9.500 policías en las calles simultáneamente.

“Créame que hay un movimiento sin haber todavía una declaratoria formal. No hay ninguna circular que diga todavía que se está al 6x4, esta parte es la que estamos negociando”, sostuvo Torres durante una conferencia brindada durante un receso del diálogo con los sindicatos al que convocó este viernes a las 10 a. m. luego de iniciadas las protestas.

Una circular que exigía tiempo

La jornada de 6x4 funciona en el Ministerio de Seguridad Pública en casos muy específicos, como la Escuela Policial y la Policía Control de Drogas (PCD). Ellos trabajan jornadas de 9,5 horas, a diferencia de los agentes que están en la calle, que cumplen roles de 12 horas, explicó Xiomara Rojas, secretaria general de Siteco.

La sindicalista, quien lleva décadas representando al gremio policial, afirmó que le sorprendió el anuncio del cambio inmediato de roles que hicieron el miércoles el presidente y el ministro.

Sostuvo que hasta la próxima semana tenían planeado reunirse con jefaturas del Ministerio de Seguridad para definir la forma en que se podrían implementar nuevos horarios. Además cuestionó que anuncien eso sin darse cuenta de las consecuencias que puede traer. “Para que exista un rol tiene que haber una directriz, la cual lleva su tiempo”, argumentó.

“Cuando el presidente Chaves lo anunció, apenas teníamos programada la reunión de análisis. Fue un discurso para endulzarle los oídos a algunos”, dijo Rojas.

Explicó que el Gobierno no va a decretar emergencia nacional por la inseguridad, porque eso daría al traste con el turismo y otros sectores. “Quien va a querer venir a un país en emergencia nacional”.

Argumentó que para cambiar un rol se debe tener el criterio de Salud Ocupacional, tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo para que velar porque no sea abusivo y también tiene que verse el tema de las mujeres policías, entre otros.

Este viernes, en una reunión en la que se sentaron a la mesa Torres y los sindicatos, incluida la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), el rol de 6x4 ni siquiera se discutió.

Esteban Fallas, secretario general de la Unión Nacional de Policías (UNP), se mostró complacido por frenar el plan para el cambio de roles. “El 6 x 4 no va. Es un triunfo para los policías, de modo que según el ministro y el viceministro, el lunes nos sentamos a la mesa para buscar otras alternativas de combate a la ola de violencia que estamos enfrentando como país”, indicó.

Tanto Siteco como la UNP se desvincularon del movimiento de protestas de los policías, al indicar que ignoran cómo surgió la organización de esas manifestaciones.

La manifestación frente al Ministerio de Seguridad se mantuvo mientras había negociaciones entre el ministro Jorge Torres y sindicatos, las cuales, no llegaron a acuerdo. Se reunirán el lunes. (Jose Cordero)