Editorial

Editorial: El problema detrás del 1,15% de aprobación en el examen del Colegio de Abogados

Exigirle al Colegio que ajuste el examen a la formación recibida no es defender el acceso a la profesión, sino pedirle al termómetro que mienta para que el paciente se sienta sano

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Por La Nación
protesta organizada por estudiantes por las notas del examen de admisión
La colegiatura existe para que un título universitario, cualquiera que sea su procedencia, no sea pasaporte automático para ejercer sobre la vida, el patrimonio o la libertad de terceros. (JOHN DURAN/John Durán)







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