¿Cuál es el argumento del Colegio de Abogados para bajar de 80 a 70 la nota del examen ingreso?

Hace poco más de un mes que la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica aprobó que la nota del examen de incorporación a la organización profesional pasara de un 80 a un 70 y que además fuera retroactiva, lo que permitiría que todas aquellas personas que en su momento perdieron el examen al sacar menos de 80, pero más de 70, pudieran colegiarse. ¿Cuál es el argumento detrás de esta decisión?

Hasta ahora, los representantes del colegio no se han referido al tema: La Nación solicitó una entrevista para conocer más sobre la decisión que ha dado de qué hablar; no obstante, no se ha tenido respuesta. Sin embargo, en el acta N.° 06-25 del 11 de febrero del 2025, a la que este medio tuvo acceso, se detallan algunos argumentos de la Junta Directiva.

Hasta ahora, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica no se ha referido a la decisión de bajar la nota de incorporación de 80 a 70. (Melissa Fernandez Silva)

John Jorge Tapia Salazar, tesorero de la Junta Directiva, indicó en esa sesión del grupo que la nota de 70, para tener por aprobado el examen de incorporación al Colegio de abogados, no es una calificación única para este órgano profesional.

“Sino también es la nota de la judicatura dentro del Poder Judicial, donde la nota de los exámenes de jueces y juezas es de 70″, señaló.

Asimismo, Tapia argumentó que el 70 es la nota que aplican otros colegios profesionales y que incluso es con la que se pasa en universidades y el sistema educativo costarricense.

Tras lo expuesto, la Junta acordó que la nota final del examen de excelencia académica del Colegio sea de 70 y retroactiva.

“(...) dado que el 70 es la nota que avala el sistema educativo costarricense, desde primaria hasta la universidad, así como por el hecho de que, a nivel nacional es la nota que exigen otros colegios profesionales para incorporar a sus agremiados, y porque a nivel comparado, esa también es la medida promedio de nota que exigen los colegios y barras de abogados para incorporar a sus abogados”, detalla el acta.

El documento reitera que el 70 es la nota que se requiere para ser elegible como Juez en el Poder Judicial.

En el acta 05-25 del 4 de febrero, se precisa que la decisión de rebajar la nota se tomó en el marco de las potestades de la Junta Directiva previstas en el artículo 1, inciso 8, de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

No obstante, la jurista Marilyn Arias Mesén considera que este argumento de potestades de la Junta que se menciona en el acta no es motivo para reducir la nota de 80 a 70: ella señala que la calificación de 80 está en el reglamento de Deontología y Excelencia Académica. Arias solicitó medidas cautelares y presentó un recurso de amparo solicitando que la Junta Directiva le brinde información sobre estas decisiones.

En marzo del 2024, el porcentaje de reprobación en el examen de incorporación al Colegio de Abogados alcanzó una cifra récord en la prueba. Un 95% de los 1.212 aspirantes no obtuvo la calificación necesaria para incorporarse a la organización profesional y poder ejercer la abogacía.

Estos fueron los resultados más bajos desde setiembre del 2015. En ese momento, para ganar la prueba era necesario obtener una nota superior a 80.

Incorporación masiva al Colegio de Abogados

El 12 de marzo, La Nación informó sobre la supuesta incorporación masiva al colegio de 1.200 abogados, quienes en su momento perdieron el examen, pues se pasaba con 80 y ellos sacaron menos de esa nota y más de 70. Estas personas se habrían colegiado gracias al rebajo de la nota y a que la medida es retroactiva, según denunció la jurista Marilyn Arias Mesén.

Este diario buscó confirmar esta información con el Colegio de Abogados; sin embargo, se espera respuesta.