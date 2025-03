Colegio de Abogados habría incorporado a 1.200 personas que perdieron examen, denuncia jurista

Un decisión tomada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica habría permitido incorporar a la profesión a 1.200 personas que perdieron el examen de admisión en el pasado, denunció la jurista Marilyn Arias Mesén, quien solicitó medidas cautelares y presentó un recurso de amparo solicitando que la Junta Directiva le brinde información sobre estas decisiones.

En febrero, la organización profesional aprobó que el examen de incorporación se gane con nota de 70 en vez de 80, y de forma retroactiva.

“Puede haber personas que se opongan a esto porque se han incorporado con nota de 80 al Colegio. Quienes hacen el examen y tienen que pasar con 70 ya tienen un 10% ganado con solo matricular los cursos de Deontología; entonces, estarían pasando con nota de 60″, argumentó la abogada Arias.

Según dijo, la semana pasada, la Junta Directiva incorporó a 1.200 personas que obtuvieron notas inferiores a 80.

La profesional criticó el acto realizado el 5 de marzo. “No les dieron carné, no hicieron acto solemne, sino político”, aseveró.

Marilyn Arias comentó que las personas que se habrían colegiado fueron convocadas el martes por la noche para solicitarles que llevaran sus documentos al día siguiente entre 9 a. m. y 3 p. m., a fin de quedar incorporados ese mismo día.

De acuerdo con la denunciante, la actividad se habría realizado en el gimnasio y en la cancha de las instalaciones del Colegio de Abogados por la gran cantidad de personas.

La Nación gestionó una entrevista con la organización profesional para profundizar en la decisión del cambio de nota y la supuesta incorporación de 1.200 profesionales; no obstante, el encargado de prensa respondió que “solicitó el requerimiento”. Al cierre de esta nota, no se había obtenido respuesta.

Los días 22, 24 y 27 de enero, este medio también había solicitado información relacionada con la disolución del comité a cargo de aplicar el examen de excelencia en el Colegio de Abogados; sin embargo, el 27 de ese mes, la institución respondió que no se iba a referir al asunto.

En marzo del 2024, el porcentaje de reprobación en el examen de incorporación al Colegio de Abogados alcanzó una cifra récord en la prueba. Un 95% de los 1.212 aspirantes no obtuvo la calificación necesaria para incorporarse a la organización profesional y poder ejercer la abogacía.

Estos fueron los resultados más bajos desde setiembre del 2015. En ese momento, para ganar la prueba era necesario obtener una nota superior a 80.

El Colegio de Abogados habría incorporado a 1.200 personas luego de haber aprobado que la nota de ingreso sea de 70 y no de 80. Foto: (Melissa Fernandez Silva)

La decisión de la Junta Directiva

La Nación tuvo acceso a actas de la Junta Directiva del Colegio de Abogados en las que se hace constar el cambio en la nota mínima del examen y se aprueba la retroactividad de la medida.

“De conformidad con lo expuesto por el señor John Jorge Tapia Salazar y en adición al acuerdo 2025-05-014, donde se establece que la nota final de aprobación del examen de excelencia académica del Colegio sea de 70, se amplía en el sentido que se haga retroactiva”, dice el acta N 06-25 del 11 de febrero del 2025.

De acuerdo con el documento, John Tapia, el tesorero de la Junta directiva, solicitó la aplicación retroactiva para las personas “que, en su debido momento, sacaron la nota 70 en el examen que data de hace 10 años”.

En la sesión del 4 de febrero y según consta en el acta 05-25, John Jorge Tapia Salazar presentó una nota de Dennia Fernández Morales, coordinadora del Comité del Examen de Excelencia Académica.

La nota citaba tres vertientes para el examen de incorporación: “Realizar el examen de excelencia bajo una metodología de bloques, la aprobación por materia o eje del examen y la repetición de los ejes reprobados a partir de abril de este año, analizando las eventualidades que se han dado desde hace diez años de la creación del examen y el estudio del mismo″.

Según el acta, lo anterior se decidió en el marco de las potestades de la Junta Directiva previstas en el artículo 1, inciso 8, de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Para Arias, el argumento que menciona en el acta no es motivo para reducir la nota de 80 a 70, pues señala que la calificación de 80 está en el reglamento de Deontología y Excelencia Académica.

“Eso no ha sido reformado. Si no se reforma, ahí hay un acto que carece de validez; el reglamento no está reformado. A la Junta no le importa y decide hacer un acuerdo con este numeral que no tiene nada que ver y decide hacer la modificación, hacerlo retroactivo a diez años y hacer los próximos exámenes por bloques.

“Sabemos que la Junta no tiene competencia para reformar la norma; eso le corresponde a la Asamblea General, que seríamos todos los agremiados y ellos no quieren convocar para que nosotros decidamos si la nota se baja o no”, fustigó Arias.

Diferencia en costo de incorporación

Según la abogada, cada uno de los nuevos colegiados habría pagado ¢35.000 por la incorporación, cuando las personas que sacaron la nota superior 80 deben pagar entre ¢70.000 y ¢80.000.

Ese es el caso de Lady Trejos, quien sacó nota superior a 80 y espera poder incorporarse para ejercer. Ella comentó que, en su caso, llevó los requisitos para el proceso de incorporación, pero la Junta Directiva le comunicó que tiene un mes para responderle.

Asimismo, confirmó que debe cancelar entre ¢70.000 y ¢80.000 más los ¢9.000 de la primera mensualidad.

La licenciada en Derecho envió una nota a la Junta solicitando no participar en el acto protocolario del 18 de marzo en el que está programada la juramentación, pues no está de acuerdo con las decisiones de dicho órgano.