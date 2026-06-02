Colegio de Abogados confirma que solo 13 de 1.123 personas aprobaron el examen de admisión; egresados protestan en Zapote

Examen de admisión del Colegio de Abogados realizado en abril tuvo una baja tasa de aprobación.

Solo 13 de 1.123 personas aprobaron el más reciente examen de admisión del Colegio de Abogados de Costa Rica. Así lo confirmó Miguel Maduro, presidente de ese colegio durante una conferencia de prensa realizada la tarde de este martes, al tiempo que un grupo de egresados protestaban en las afueras de la sede del órgano profesional en Zapote, San José.

Las dos universidades que solían tener los mayores índices de aprobaron tuvieron bajísimos resultados:

Universidad de Costa Rica (UCR): solo siete aprobados

Escuela Libre de Derecho: tres aprobados

Los otros tres aceptados provienen de las universidades Fidélitas, Hispanoamericana y La Salle.

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