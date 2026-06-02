El País

Colegio de Abogados confirma que solo 13 de 1.123 personas aprobaron el examen de admisión; egresados protestan en Zapote

Los datos fueron oficializados por el presidente de ese colegio profesional

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Por Sebastián Sánchez
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Examen de admisión del Colegio de Abogados realizado en abril tuvo una baja tasa de aprobación. (Jeffrey_Zamora_R)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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