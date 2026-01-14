Colegio de Abogados elimina porcentaje que se otorgaba por llevar curso y anuncia fecha para examen de admisión 2026

El Colegio de Abogados anunció cambios en su examen de incorporación (imagen de archivo).

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica eliminó la disposición que otorgaba un 10% del puntaje del Examen de Excelencia Académica por el solo hecho de cursar Deontología Jurídica.

“Se elimina el 10% asignado por la administración anterior por llevar el curso de deontología, siendo que según el reglamento no establece facultad de otorgar puntaje por el simple hecho de llevar el curso, que es obligatorio por regulación expresa según el Reglamento de Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia Académica“, publicó el gremio en redes sociales este martes.

El Colegio anunció, además, que el próximo Examen de Excelencia Académica se realizará el miércoles 29 de abril de 2026.

La institución indicó que, en los próximos días, comunicará, por sus canales oficiales las fechas del curso de Deontología Jurídica, su matrícula y otros detalles relacionados con la aplicación del examen.

Nota mínima

Este lunes 12 de diciembre, la nueva Junta Directiva del colegio profesional anunció que el examen de incorporación volverá a exigir una nota mínima de 80 para su aprobación.

“Se informa que la Junta Directiva revocó el acuerdo adoptado por la administración anterior que había fijado la nota mínima en 70, restableciendo la nota de aprobación en 80, conforme a lo dispuesto en el Reglamento vigente, el cual nunca fue modificado por Asamblea”, anunció el colegio profesional este lunes en redes sociales.

Aseguraron que el acuerdo anterior se adoptó “sin competencia para ello, pues cualquier modificación al Reglamento de Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia Académica corresponde exclusivamente a la Asamblea General, como órgano soberano”.