El País

Colegio de Abogados elimina porcentaje que se otorgaba por llevar curso y anuncia fecha para examen de admisión 2026

Este lunes, la nueva Junta Directiva anuló un acuerdo que rebajaba la nota mínima para aprobar examen de incorporación

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
El Colegio de Abogados anunció cambios en su examen de incorporación (imagen de archivo). (Jeffrey_Zamora_R)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Colegio de Abogadosexamen de incorporación
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.