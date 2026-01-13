Colegio de Abogados eleva nota mínima para aprobar examen de incorporación

La nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados elevó la nota para aprobar examen de incorporación.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica elevó la nota mínima requerida para aprobar el examen de incorporación.

“Se informa que la Junta Directiva revocó el acuerdo adoptado por la administración anterior que había fijado la nota mínima en 70, restableciendo la nota de aprobación en 80, conforme a lo dispuesto en el Reglamento vigente, el cual nunca fue modificado por Asamblea”, anunció ese colegio profesional este lunes a través de un comunicado en sus redes sociales.

En febrero del 2025, la anterior Junta aprobó que la nota del examen de incorporación a la organización profesional pasara de un 80 a un 70 y que además fuera retroactiva, lo que permitiría que todas aquellas personas que en su momento perdieron el examen al sacar menos de 80, pero más de 70, pudieran colegiarse.

En ese momento, La Nación informó sobre la supuesta incorporación masiva al colegio de 1.200 abogados, quienes en su momento perdieron el examen, pues se pasaba con 80 y ellos sacaron menos de esa nota y más de 70. Estas personas se habrían colegiado gracias al rebajo de la nota y a que la medida es retroactiva.

Ahora, la nueva Junta Directiva del Colegio decidió retrotraer esa decisión. Sin embargo, no ahondaron en detalles, pues según indicaron, " este aspecto será ampliado mediante un comunicado específico".

Miles de impugnaciones

El colegio indicó que detectaron un total de 5.922 impugnaciones vinculadas al Examen de Excelencia Académica aplicado el 24 de setiembre de 2025, las cuales fueron heredadas de la administración de la Junta Directiva anterior y del último Comité de Excelencia Académica.

Agregaron que esa cifra no equivale al número de personas postulantes, sino que corresponde al total de impugnaciones presentadas contra preguntas específicas del examen.

“Cada postulante pudo haber impugnado una o varias preguntas, y cada pregunta impugnada se contabiliza como una impugnación independiente, conforme al método de registro utilizado por el equipo administrativo que realizó la entrega formal de la información”, explicaron en el comunicado.

Las autoridades del colegio aseguraron que en diciembre de 2025 se produjo la desvinculación de la Dirección Académica, sin que se hubieran atendido oportunamente esas impugnaciones, lo cual generó la acumulación de recursos pendientes.

Ante esta situación, la Junta Directiva nombró a Leonardo Ugalde Cajiao como director académico interino.

Comunicó, además, la integración del Comité de Excelencia Académica, con lo cual quedó conformado el órgano responsable del diseño, revisión y evaluación del examen, conforme al reglamento vigente, así como de conocer y resolver las impugnaciones pendientes.