Colegio de Abogados aumenta cuota mensual para el 2026, pero hará una revisión

El Colegio de Abogados anunció cuál será la mensualidad para el 2026.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica informó de que la cuota mensual para el año 2026 quedó establecida en ¢11.000.

La decisión fue aprobada en la asamblea del 15 de noviembre de 2025, mediante votación de mayoría de las personas agremiadas presentes.

Según un comunicado oficial, la Junta Directiva se comprometió a llevar nuevamente este tema a la asamblea de 2026 y a convocarla por todos los canales necesarios, con el fin de fomentar una mayor participación del gremio.

La intención, indicó la organización, es que el monto de la mensualidad se defina con base en criterios técnicos, operativos y financieros, los cuales serán compartidos previamente para garantizar una decisión informada.

El comunicado fue firmado por Miguel Arias Maduro, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, quien recientemente asumió el cargo que desempeñará hasta 2028.