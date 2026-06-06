El País

Asociación de universidades privadas cuestiona al Colegio de Abogados si existen conflictos de interés en examen de colegiatura

Universidades privadas pidieron al Colegio de Abogados información sobre los fundamentos metodológicos de las pruebas de admision, y cuestionaron si existen conflictos de interés

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Por Roger Bolaños Vargas
protesta organizada por estudiantes por las notas del examen de admisión
Asupri envió una larga carta al Colegio de Abogados en las que pidió información relativa a la baja aprobación de los estudiantes en las pruebas de admisión. (JOHN DURAN/John Durán)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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