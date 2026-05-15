Editorial

Editorial: El motor oculto del desarrollo: el enorme impacto de las universidades públicas más allá de las aulas

La labor de enseñanza, investigación, acción social, extensión y difusión de las universidades públicas tiene un impacto directo en el desarrollo y la movilidad social del país. Aunque la matrícula ha crecido y hay una mejoría en equidad y diversidad regional, el futuro de su financiamiento está envuelto en gran incertidumbre

EscucharEscuchar
Por La Nación
Múltiples proyectos de investigación desarrollados en las universidades públicas de Costa Rica
Múltiples proyectos de investigación desarrollados en las universidades públicas de Costa Rica (Archivo LN/Fotocomposición)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialFEESuniversidades públicasUCRUNATEC
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.