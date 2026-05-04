El País

¿Usar hongos para frenar el colapso en rellenos sanitarios? Conozca la propuesta de la UNED

Científicos de la UNED aplican fermentación con hongos para procesar 1,6 millones de toneladas de basura anuales y reducir la presión en los rellenos sanitarios.

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Por Yucsiany Salazar
El uso de hongos transformaría los desechos, con el fin de frenar el colapso de rellenos sanitarios, según la UNED.
El uso de hongos transformaría los desechos, con el fin de frenar el colapso de rellenos sanitarios, según la UNED. (UNED /UNED)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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