UNA anuncia aumento en becas para estudiantes en 2026 y cambio en modalidad de pago

La Universidad Nacional (UNA) incrementará en un 3% el presupuesto para becas por situación socioeconómica a partir de 2026, con una inversión que superará los ¢1.000 millones de colones y permitirá incluir a 291 estudiantes más.

La UNA también modificó el calendario de matrícula: la solicitud de beca se recibirá el 6 de febrero de 2026 y el primer depósito se realizará el 13 del mismo mes. Desde el próximo año, los depósitos se harán cada 15 días para brindar mayor estabilidad al estudiantado.

Según la institución, se aprobó un refuerzo extraordinario de ¢174 millones para giras, alimentación, intercambio, equidad y ayudas ordinarias, con el que atenderá a 8.153 estudiantes el próximo año.

La Vicerrectoría de Vida Estudiantil recordó que las becas por situación socioeconómica abarcan distintas modalidades. Estas son: