El País

UNA anuncia aumento en becas para estudiantes en 2026 y cambio en modalidad de pago

Universidad aprobó un aumento de presupuesto

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
UNA
UNA aumenta presupuesto para becas en el 2026. (Cortesía /UNA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UNAbecasestudiantes
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.