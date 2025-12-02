UNA anuncia aumento en becas para estudiantes en 2026 y cambio en modalidad de pago

La Universidad Nacional (UNA) incrementará en un 3% el presupuesto para becas por situación socioeconómica a partir de 2026, con una inversión que superará los ¢1.000 millones de colones y permitirá incluir a 291 estudiantes más.
La UNA también modificó el calendario de matrícula: la solicitud de beca se recibirá el 6 de febrero de 2026 y el primer depósito se realizará el 13 del mismo mes. Desde el próximo año, los depósitos se harán cada 15 días para brindar mayor estabilidad al estudiantado.
Según la institución, se aprobó un refuerzo extraordinario de ¢174 millones para giras, alimentación, intercambio, equidad y ayudas ordinarias, con el que atenderá a 8.153 estudiantes el próximo año.
La Vicerrectoría de Vida Estudiantil recordó que las becas por situación socioeconómica abarcan distintas modalidades. Estas son:
- Becas por situación socioeconómica: se orientan a estudiantes que provienen de hogares con limitaciones económicas. La categoría se define con base en la valoración socioeconómica de la persona solicitante y su grupo familiar.
- Beca Luis Felipe González Flores: Este beneficio ofrece un aporte económico mensual durante el año lectivo y acciones socioeducativas.
- Beca Omar Dengo (Residencia estudiantil): Esta beca está dirigida a estudiantes que provienen de zonas alejadas y en desventaja socioeconómica. Incluye un aporte económico mensual y alojamiento en residencias de la UNA.
- Beca de Posgrado: Este apoyo económico mensual está dirigido a personas estudiantes admitidas en un posgrado institucional que demuestren una condición socioeconómica limitada.