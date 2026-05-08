Política

UCR se declara en ‘paro activo’ hasta julio por choque con el gobierno sobre el FEES 2027: ¿qué implica?

La medida se inicia este 11 de mayo y se extiende hasta el 4 de julio. Estas son sus implicaciones

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Por Sebastián Sánchez
UCR se declara en "paro activo" tras fallidas negociaciones por el FEES. (Rafael PACHECO GRANADOS)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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