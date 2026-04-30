El País

UCR se suma a la marcha del 1.º de mayo mientras crecen protestas que exigen renuncia del rector

El edificio de la Rectoría de la UCR está tomado por el movimiento estudiantil desde el pasado 22 de abril

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
FEES, tercera fecha de negociación
La UCR se unirá a la marcha del Día de los Trabajadores, el 1°. de mayo, según acordó su rector, Carlos Araya. (Esteban Bermudez/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UCR1°. de mayoCarlos Araya
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.