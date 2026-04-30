UCR se suma a la marcha del 1.º de mayo mientras crecen protestas que exigen renuncia del rector

La UCR se unirá a la marcha del Día de los Trabajadores, el 1°. de mayo, según acordó su rector, Carlos Araya.

La Universidad de Costa Rica (UCR) anunció que la institución se sumará a la marcha del 1.º de mayo, junto al sector trabajador del país, según una circular firmada por Carlos Araya Leandro, rector de la casa de estudios.

El jerarca universitario afirmó que la institución busca defender la educación superior pública ante cualquier intento de privatizar las oportunidades educativas.

El posicionamiento de Araya surge en medio de la toma del edificio de la Rectoría de la UCR, en la sede universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca. Esa infraestructura fue tomada el pasado 22 de abril y desde entonces, el movimiento estudiantil exige la renuncia de Araya.

Las negociaciones en los universitarios y el rector no han tenido éxito.

Carlos Araya, rector de la UCR, llegó al edificio de Rectoría, tomado por estudiantes desde este miércoles 22 de abril. (Cristian Mora/Cristian Mora)

La comunidad universitaria se reunirá a las 8:45 a. m. en la esquina suroeste del Parque de La Merced. El grupo saldrá desde ese punto con destino hacia la Plaza de la Democracia para acompañar a los trabajadores en la defensa de lo público.

Según el comunicado, la universidad mantiene un compromiso con la eficiencia institucional sin renunciar a sus principios fundamentales.

Araya Leandro explicó que las personas graduadas de la institución representan altos estándares de excelencia académica y compromiso ético con el desarrollo nacional.

El rector señaló que defenderán con firmeza la responsabilidad de formar profesionales en diversas áreas como salud, artes, ingenierías y ciencias sociales.

Fracaso del FEES

La protesta contra el rector surge luego de que fracasaran las negociaciones por el FEES 2027.

23/04/2026 San Pedro. Ambiente frente a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde un grupo de estudiantes tiene tomado el edificio desde la tarde de ayer miércoles. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El martes 21 de abril, un día antes de la toma, las negociaciones entre el Ejecutivo y las universidades fracasaron porque el gobierno propuso no aumentar el FEES para el 2027, mientras los rectores pedían un incremento del 2,94%, es decir más de ¢17.000 millones.

Ahora será la Asamblea Legislativa quien defina el presupuesto de ese fondo para el próximo año. Sin embargo, a partir de mayo, el Congreso tendrá mayoría oficialista.

Esto ya ocurrió en el 2024 para el FEES 2025. El camino en la nueva Asamblea Legislativa distaría de ser sencillo para las universidades públicas. El debate sobre el aumento en los fondos pasaría a la Comisión de Hacendarios, donde a partir del 1.° de mayo el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) tendría mayoría con seis de los 11 diputados.

Manifestaciones por parte de estudiantes de universidades públicas, fuera de la Casa Presidencial, durante tercera fecha de negociación del FEES 2027. Foto: Esteban Bermúdez (Esteban Bermudez/Rafael Pacheco Granados)

Si la Comisión adopta la línea del gobierno, el resultado sería un incremento del 0%, es decir, se mantendrían los ¢593.484 millones para el 2027.

La Constitución establece que para la educación se debe otorgar un 8% del PIB. Sin embargo, en la práctica, esto no se cumple.