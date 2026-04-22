El País

Juez envía a juicio al rector de la UCR por presunto incumplimiento de deberes

La Fiscalía acusa a Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, por no inhibirse en una votación sobre una moción en su contra, lo que permitió que esta no fuera aprobada

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Por Sebastián Sánchez
Estudiantes de la UCR protestan en la Rectoría por falta de apoyo del rector Carlos Araya, en las negociaciones del FEES.
Rector de la UCR, Carlos Araya, irá a juicio. (Esteban Bermúdez /La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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