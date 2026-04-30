El País

Estudiantes de UCR Occidente marcharon en defensa de sedes regionales ante riesgo de recortes al FEES 2027

Los estudiantes aseguraron que continuarán organizándose y movilizándose ante cualquier medida que consideren un riesgo para el financiamiento de la educación superior pública

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Por Cristian Mora
Manifestación sede Occidente UCR
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica marcharon este miércoles en la sede de Occidente en defensa del FEES y para advertir sobre el impacto de eventuales recortes en becas y sedes regionales. (Delany Espinoza/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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