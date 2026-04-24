Estudiantes de la UCR marchan hacia la fuente de la Hispanidad por el FEES

Estudiantes se concentran frente a la Rectoría de la UCR este viernes en respaldo a la toma del edificio y en defensa de un aumento en el presupuesto del FEES

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) marchan este viernes 24 de abril en respaldo a la toma de la Rectoría y en defensa de un aumento para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La concentración inició en el pretil de la UCR, donde se realizaron actividades previas, incluyendo un desfile de bandas universitarias, antes de avanzar por la llamada “milla universitaria”.

En un inicio, los manifestantes tenían previsto dirigirse hacia Casa Presidencial. Sin embargo, posteriormente anunciaron que marchan hacia la fuente de la Hispanidad.

La protesta ocurre en medio del rechazo estudiantil a la propuesta del Gobierno de un aumento del 0% en el FEES para el 2027. Durante la movilización, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR), Mariel Rojas, calificó como “inaceptable” la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo.

Marcha De Bandas Durante Las Protestas Por El FEES 2027

“Es total y completamente inaceptable es el 0% de aumento al FES que es justamente la propuesta del gobierno. Es inaceptable ese planteamiento en su dimensión política, económica y financiera. Simplemente, es una total burla de parte del Poder Ejecutivo que esa sea la propuesta hacia las universidades públicas que aportan tanto a la población costarricense”, comentó.

Estudiantes se concentran frente a la Rectoría de la UCR este viernes en respaldo a la toma del edificio y en defensa de un aumento en el presupuesto del FEES (Cristian Mora/Cristian Mora)

Además, cuestionó la participación del presidente Rodrigo Chaves Robles en las negociaciones del FEES, al considerar que su postura ha sido “cerrada” y orientada a imponer criterios.

“Desde el momento en que Rodrigo Chaves se involucra en las negociaciones del FEES y pretende imponer el criterio que él tiene con respecto a la redistribución, ya desde ese momento estamos en un error político y jurídico enorme. El artículo 85 de la Constitución Política dice que temas de distribución del FEES están encargados únicamente el órgano superior de la educación pública universitaria, que en este caso sería el Consejo Nacional de Rectores (Conare)”, comentó Rojas.

Estudiantes se concentran frente a la Rectoría de la UCR este viernes en respaldo a la toma del edificio y en defensa de un aumento en el presupuesto del FEES (Cristian Mora/Cristian Mora)

“Rodrigo Chaves no tiene por qué estar opinando sobre la distribución del FEES. La verdad es que mi principal posición es que el Poder Ejecutivo no puede intervenir y nosotros como estudiantes y como universidades no podemos permitir que el Poder Ejecutivo tenga injerencia con respecto a este tema que es nuestro derecho constitucional”, amplió.

La manifestación se mantiene en desarrollo y podría generar afectación vial en los sectores por donde transita la marcha.