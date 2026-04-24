El País

Estudiantes de la UCR marchan hacia la fuente de la Hispanidad por el FEES

Movimiento estudiantil de la UCR se concentran en Montes de Oca por el presupuesto del FEES y apoyo a la toma del edificio de la Rectoría

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Por Yucsiany Salazar y Cristian Mora
Estudiantes se concentran frente a la Rectoría de la UCR este viernes en respaldo a la toma del edificio y en defensa del FEES
Estudiantes se concentran frente a la Rectoría de la UCR este viernes en respaldo a la toma del edificio y en defensa de un aumento en el presupuesto del FEES (Cristian Mora/Cristian Mora)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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