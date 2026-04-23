Toma de Rectoría UCR continúa: estudiantes sostienen exigencia de renuncia de Carlos Araya

Carlos Araya, rector de la UCR, llegó al edificio de Rectoría, tomado por estudiantes desde este miércoles 22 de abril.

El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, y la presidenta de la Federación de Estudiantes (FEUCR), Mariel Rojas, ingresaron este jueves 23 de abril al edificio de la Rectoría, actualmente en toma, para sostener un diálogo con el movimiento estudiantil y analizar el pliego de peticiones presentado por los manifestantes.

El grupo de estudiantes dio a conocer una serie de peticiones, entre las que destacan la renuncia del rector y la apertura inmediata de un espacio de diálogo.

Rector.mp4

Tras su salida, Araya afirmó que esta mañan se logró avances en el proceso de diálogo con el movimiento estudiantil.

“Antes de la sesión de diálogo, las personas estudiantes entregaron a la prensa un pliego de peticiones. El diálogo estuvo sobre ese pliego de peticiones, lo leímos, lo analizamos, fuimos trabajando en la operacionalización de cada uno de esos puntos”, señaló.

Araya indicó que se alcanzaron una serie de acuerdos en la mayoría de los temas planteados pero no se refirió a ellos.

Esos acuerdos, dijo, serán sometidos a valoración por parte de la asamblea estudiantil.

¿Qué sigue?

Respecto a la petición de su renuncia por parte de un grupo de estudiantes, el rector señaló que “la otra parte de esa solicitud es establecer mecanismos de rendición de cuentas, que es lo que hemos hecho, pero que los vamos a fortalecer de cara al estudiantado”.

En cuanto a la continuidad de la toma del edificio, Araya señaló que la decisión no depende de la administración universitaria, sino del propio movimiento estudiantil.

“No se levanta la manifestación, tiene que verse en la asamblea y posterior a la asamblea que ellos van a tener en el transcurso del día de hoy o mañana, ellos lo decidirán. Seguiremos dialogando mañana”, afirmó.

El jerarca enfatizó que las conversaciones no han concluido y que se prevé dar continuidad al proceso en las próximas horas.

“Es un proceso de diálogo que no ha terminado. Simplemente definimos y nos pusimos de acuerdo en muchos de los puntos que ahí se señalan. Probablemente mañana vamos a continuar con el diálogo”, agregó.