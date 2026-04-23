El País

Toma de Rectoría UCR continúa: estudiantes sostienen exigencia de renuncia de Carlos Araya

El rector Carlos Araya Leandro y la presidenta de la FEUCR, Mariel Rojas, ingresaron a la Rectoría tomada para dialogar con el movimiento estudiantil

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Por Yucsiany Salazar y Cristian Mora
Carlos Araya, rector de la UCR, llegó al edificio de Rectoría, tomado por estudiantes desde este miércoles 22 de abril.
Carlos Araya, rector de la UCR, llegó al edificio de Rectoría, tomado por estudiantes desde este miércoles 22 de abril. (Cristian Mora/Cristian Mora)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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