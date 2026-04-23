El País

Estas son las 7 exigencias de los estudiantes que mantienen tomada la Rectoría de la UCR

Estudiantes que tomaron el edificio de Rectoría de la UCR exigen la renuncia del rector Carlos Araya y diálogo formal en 24 horas, entre otras peticiones.

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Por Yucsiany Salazar y Cristian Mora
Así se mantiene la Rectoría de la UCR en San Pedro.
Así se mantiene la Rectoría de la UCR en San Pedro. (Cristian Mora/Cristian Mora)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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