Estas son las 7 exigencias de los estudiantes que mantienen tomada la Rectoría de la UCR

Así se mantiene la Rectoría de la UCR en San Pedro.

Un grupo de estudiantes que tomó el control del edificio de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), ubicado en la sede Rodrigo Facio, en Montes de Oca, dio a conocer este miércoles una serie de peticiones, entre las que destacan la renuncia del rector Carlos Araya Leandro y la apertura inmediata de un espacio de diálogo.

Según indicaron dos voceros, la protesta no responde únicamente a la situación interna de la UCR, sino que abarca a todo el sistema de educación superior pública.

“No estamos fragmentados, como se quiere decir, no somos islas, somos una unidad. Universidad Técnica Nacional (UTN), Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad Nacional (UNA), Universidad de Costa Rica (UCR), estamos juntos en esto”, indicaron.

Los estudiantes afirmaron que la toma del edificio es un medio para visibilizar su descontento y no un fin en sí mismo. En ese contexto, plantearon una serie de exigencias.

Principales peticiones

Entre las principales peticiones están:

Renuncia del rector: Solicitan la salida de Carlos Araya Leandro, al considerar que no representa los valores de la institución. “No podemos tener como cabeza a alguien que simplemente continúa saboteando día a día nuestra unión como sector educativo”, indicó uno de los voceros.

Solicitan la salida de Carlos Araya Leandro, al considerar que no representa los valores de la institución. “No podemos tener como cabeza a alguien que simplemente continúa saboteando día a día nuestra unión como sector educativo”, indicó uno de los voceros. Mesa de diálogo urgente: Exigen que la Rectoría convoque, en un plazo máximo de 24 horas, a una mesa formal, pública y transparente con participación estudiantil.

Exigen que la Rectoría convoque, en un plazo máximo de 24 horas, a una mesa formal, pública y transparente con participación estudiantil. Participación en negociaciones: Piden garantías de inclusión real del sector estudiantil en discusiones relacionadas con el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Piden garantías de inclusión real del sector estudiantil en discusiones relacionadas con el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). No represalias: Solicitan la emisión, en un plazo de 48 horas, de una circular que prohíba cualquier tipo de sanción o medida contra quienes participan en la protesta.

Solicitan la emisión, en un plazo de 48 horas, de una circular que prohíba cualquier tipo de sanción o medida contra quienes participan en la protesta. Respeto a derechos básicos: Denuncian supuestos actos de hostigamiento, como interrupciones en servicios básicos y el uso de alarmas de alto volumen durante la noche. “Llamamos al diálogo sin necesidad de intervención de seguridad, sin necesidad de intervención de la Fuerza Pública. Genuinamente, solo queremos llegar a un acuerdo, queremos unidad dentro de la misma Universidad de Costa Rica”, señalan.

Denuncian supuestos actos de hostigamiento, como interrupciones en servicios básicos y el uso de alarmas de alto volumen durante la noche. “Llamamos al diálogo sin necesidad de intervención de seguridad, sin necesidad de intervención de la Fuerza Pública. Genuinamente, solo queremos llegar a un acuerdo, queremos unidad dentro de la misma Universidad de Costa Rica”, señalan. Fortalecimiento de sedes regionales: Exigen mayor atención a zonas fuera de la Gran Área Metropolitana, incluyendo sedes como Limón, San Ramón y otras regiones.

Exigen mayor atención a zonas fuera de la Gran Área Metropolitana, incluyendo sedes como Limón, San Ramón y otras regiones. Revisión de becas: Piden mejorar las condiciones para poblaciones vulnerables, entre ellas estudiantes de zonas rurales, pueblos indígenas, personas con discapacidad y madres estudiantes.

Los manifestantes también rechazaron señalamientos que los vinculan con actos delictivos y aseguraron que son estudiantes “de a pie” que ejercen su derecho constitucional a la protesta.

Además, reiteraron su disposición al diálogo sin intervención de cuerpos de seguridad y defendieron la educación pública como un pilar fundamental del país y de la movilidad social.

“Recordemos genuinamente que la educación es un pilar de la sociedad costarricense. Nos hemos caracterizado por no tener ejército e invertir todo este presupuesto en educación. Por lo tanto, tenemos que defender este valor, tenemos que defender este pilar. Es la base de nuestra sociedad y es clave para la movilidad social”, finalizaron.

Estudiantes de la UCR exigen la renuncia del rector, Carlos Araya Leandro. (Cortesía/Cortesía)

El edificio de Rectoría de la Universidad de Costa Rica fue tomado la tarde de este miércoles por un grupo de estudiantes en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.

Inicialmente, la manifestación estaba prevista como una concentración frente al edificio, en rechazo al rector, Carlos Araya Leandro, tras el fracaso en las negociaciones entre el gobierno y las universidades públicas para definir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2027.

Sin embargo, la situación escaló luego de que los estudiantes fueran atendidos por autoridades universitarias. Posteriormente, el rector se hizo presente; sin embargo, se retiró minutos después en medio de ruido generado con megáfonos y parlantes, lo que incrementó la tensión.

Minutos más tarde, alrededor de las 3:30 p. m., un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza al edificio y mantiene la ocupación desde entonces.