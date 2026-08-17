Editorial

Editorial: El oficialismo y la política del insulto: una estrategia que erosiona la democracia

Las palabras son armas. Las armas matan. Y aunque esas muertes, al menos por ahora, sean simbólicas, sus consecuencias minan la democracia, la convivencia y el respeto elemental que merece cualquier ser humano

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Por La Nación
Diputadas oficialistas Cindy Murillo y Kattia Calvo.
Diputadas oficialistas Cindy Murillo y Kattia Calvo. (Archivo LN/Fotocomposición)







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