‘Mi solidaridad con estas dos damas de hierro’: Laura Chinchilla respalda a Abril Gordienko y a Claudia Dobles tras insulto de diputada de PPSO

Laura Chinchilla expresó solidaridad con Claudia Dobles y Abril Gordienko tras el insulto de Cindy Murillo. En la foto de izquierda a derecha, Abril Gordienko, Laura Chinchilla y Claudia Dobles.

Una frase ofensiva de la diputada Cindy Murillo, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), contra Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), provocó este jueves reacciones dentro y fuera de la Asamblea Legislativa.

La expresidenta Laura Chinchilla se sumó a los pronunciamientos y, por medio de sus redes sociales, manifestó su solidaridad con ambas legisladoras.

Chinchilla se refirió a Dobles y a Gordienko como “damas de hierro”. La exmandataria sostuvo que expresiones como las de Murillo retratan a quienes las utilizan. También criticó que una mujer recurriera a las descalificaciones.

Laura Chinchilla expresó solidaridad con Claudia Dobles y Abril Gordienko tras el insulto de Cindy Murillo. (IG @ laurachinchilla01/IG @ laurachinchilla01)

Dobles y Gordienko también reaccionaron al mensaje de la expresidenta.

Abril Gordienko señaló que le honraba recibir la solidaridad de Chinchilla y le agradeció el gesto. Por su parte, Claudia Dobles agradeció a la exmandataria el apoyo y la sororidad mostrados.

La reacción ocurrió después de que Cindy Murillo calificara a Dobles y a Gordienko como “damas de compañía” durante una entrevista con el creador de contenido Rubén Rodríguez.

El comentario generó rechazo entre diputados de varias fracciones. Legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) expresaron solidaridad con Dobles y Gordienko. También solicitaron a Murillo una disculpa.

Bancada oficialista ofreció disculpas

La polémica también produjo reacciones dentro de la propia bancada oficialista. El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, ofreció disculpas a Dobles y a Gordienko y se distanció de las palabras de Murillo.

Acosta explicó que la bancada no avalaba los comentarios de su compañera y calificó las expresiones como desafortunadas.

José Miguel Villalobos, también diputado del PPSO, solicitó públicamente a Murillo que se disculpara con las legisladoras.

Votación dividió a diputados oficialistas

El plenario votó una moción para condenar la expresión utilizada por Murillo contra Dobles y Gordienko.

La propuesta dividió a Pueblo Soberano. Los diputados oficialistas Antonio Barzuna y José Miguel Villalobos se apartaron de la posición de otros integrantes de su bancada y respaldaron el pronunciamiento.

La moción rechazó de manera categórica la expresión utilizada contra las dos diputadas. El apoyo de Barzuna y Villalobos permitió que la propuesta se aprobara por un voto de diferencia.

Los demás legisladores oficialistas rechazaron la moción contra Murillo y plantearon una propia.