Política

‘Mi solidaridad con estas dos damas de hierro’: Laura Chinchilla respalda a Abril Gordienko y a Claudia Dobles tras insulto de diputada de PPSO

La expresidenta de la República rechazó el ataque contra las legisladoras

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Por Silvia Ureña Corrales y Aarón Sequeira
Laura Chinchilla expresó solidaridad con Claudia Dobles y Abril Gordienko tras el insulto de Cindy Murillo. En la foto de izquierda a derecha, Abril Gordienko, Laura Chinchilla y Claudia Dobles.
Laura Chinchilla expresó solidaridad con Claudia Dobles y Abril Gordienko tras el insulto de Cindy Murillo. En la foto de izquierda a derecha, Abril Gordienko, Laura Chinchilla y Claudia Dobles. (Archivo/Archivo)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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